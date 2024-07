Sono stati consegnati durante i “Sardinia Food Awards” i premi per l’edizione 2024 di “Sardo 100%”, assegnati a eccellenze originarie dell’Isola.

I riconoscimenti sono stati attribuiti alla costituzionalista e professore di Istituzioni di Diritto Pubblico alla Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Maria Agostina Cabiddu, e a Marco Buttu, ingegnere di Gavoi, oggi ancora nella stazione italo-francese in Antartide per lo studio dei ghiacci.

Grande la presenza delle aziende agricole di eccellenza di Coldiretti, premiate ai Sardinia Food Awards, come hanno ricordato dal palco il presidente e direttore Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba.

Maria Agostina Cabiddu è stata la Sarda 100% Coldiretti 2024, «perché la difesa dei diritti e delle leggi fondamentali della società civile passano anche dal suo lavoro quotidiano. La sua dedizione e il suo impegno sono un esempio ispiratore per le nuove generazioni nella salvaguardia della bellezza della natura e del patrimonio materiale e immateriale». È figura di spicco nel panorama giuridico italiano, apprezzata sia per il suo rigore accademico che per il suo impegno professionale e civico. Uno dei testi di Cabiddu è stato scelto tra le tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2024.

Marco Buttu era in video collegamento dalla stazione in Antartide dove vive la sua terza missione. Ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) ormai è entrato nel cuore dell'Antartide, in uno dei luoghi più freddi e inospitali del pianeta: il sito Dome-C nell'altopiano Antartico. Divenuto anche una star social dove posta stralci della sua vita nella stazione “Concordia”, dove la vita è molto simile a quella sulla stazione spaziale internazionale. A Buttu è andato il Premio Coldiretti «per aver portato la Sardegna, letteralmente ai confini del mondo. La sua passione per la scienza lo ha portato al limite, tra i ghiacci dell’Antartide, con temperature estreme. Grazie al suo lavoro permetterà grandi scoperte e informazioni per l’umanità. Coraggio e perseveranza sono il suo successo e un orgoglio per tutta la nostra regione», come hanno voluto sottolineare nella targa premio presidente e direttore Coldiretti.

La cerimonia era inserita nei Sardinia Food Awards, la vetrina organizzata da Donato Ala con varie partnership per sostenere le tante eccellenze agroalimentari isolane. Non sono mancate ovviamente quelle di Coldiretti per rafforzare ancora una volta «un’economia circolare ben strutturata non solo per promuovere la sostenibilità ambientale ma per migliorare anche la competitività delle imprese - dice Cualbu - un esempio portato dalle nostre aziende che continuano a fare eccellenza in Italia e nel mondo».

«In un mercato sempre più globalizzato, la Sardegna ha bisogno di strumenti efficaci per promuovere i propri prodotti e distinguersi dalla concorrenza - ricorda Saba - le aziende sarde che hanno partecipato all’evento di quest’anno hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno nel preservare e innovare le tradizioni agroalimentari della Sardegna».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata