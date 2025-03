«A nome dei sardi e della Regione Autonoma della Sardegna esprimo vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna e della Toscana, che in queste ore stanno patendo gravi sofferenze dovute al maltempo che sta colpendo i loro territori, e ai colleghi presidenti Michele De Pascale ed Eugenio Giani, che si trovano a dover gestire una situazione critica che mette in pericolo i cittadini». È il messaggio di solidarietà da parte della governatrice sarda Alessandra Todde, dopo le fortissime piogge della giornata di venerdì.

«In un momento del genere bisogna dare sostanza alla solidarietà», prosegue Todde. «Per questo, assieme all'assessora della Difesa dell'Ambiente e della Protezione Civile Rosanna Laconi, mettiamo a disposizione dei presidenti De Pascale e Giani le forze della Protezione civile regionale, qualora la situazione lo richiedesse e i presidenti ne abbiano necessità».

La presidente comunica come sia stato già informato il direttore generale Mauro Merella, che coordina in prima persona proprio le emergenze, per predisporre tutte le azioni propedeutiche alla partenza delle forze di protezione civile.

