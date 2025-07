Sugli stipendi Arst è tutto a posto. Lo ha assicurato lunedì l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca: duemila dipendenti non avevano ricevuto l’accredito a causa di un pasticcio legato al cambio di amministratore unico, con il benservito a Roberto Neroni e l’ingresso – deciso dalla Giunta – di Giovanni Mocci. Ma i soldi nei conti correnti dei dipendenti dell’azienda pubblico di trasporto non ci sono ancora.

«Era prevedibile. Non è più tempo di annunci a mezzo stampa, né di rassicurazioni dalla politica: la superficialità con la quale è stato affrontato l’avvicendamento alla guida dell’azienda sta creando serissimi problemi alle famiglie dei lavoratori, sempre più preoccupati e furibondi». È il duro commento del segretario regionale della Fit Cisl Alessandro Russu.

«Sia in Regione che all’Arst sono state sottovalutate le tempistiche bancarie necessarie quando un amministratore subentra ad un altro: da qui, fanno sapere dall’azienda, deriverebbero gli ulteriori ritardi che i dipendenti subiscono sulla propria pelle. Perché al danno non si aggiunga la beffa», prosegue il sindacalista, «abbiamo chiesto all’Arst quanto meno di rilasciare a favore di ogni singolo lavoratore una dichiarazione di solvibilità a garanzia delle scadenze mensili che ci sono in ogni famiglia. Siamo di fronte ad una pagina vergognosa della storia aziendale, ma soprattutto ad una inammissibile mancanza di rispetto e attenzione dell’amministrazione regionale nei confronti di lavoratori che assicurano – ancora oggi, pur senza stipendio – un servizio pubblico essenziale per conto della Regione».

