Era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma ha manomesso il braccialetto elettronico e si è allontanato da casa.

Un uomo di 47 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dai carabinieri ai Cagliari.

L’allarme è scattato quando la centrale operativa ha rilevato un’anomalia nel dispositivo di sorveglianza, segnalando una possibile manomissione.

Una pattuglia è stata inviata immediatamente all’abitazione dell’uomo, dove i militari lo hanno trovato all’esterno, in violazione della misura imposta. Gli accertamenti hanno poi confermato che il 47enne aveva tagliato e danneggiato volontariamente il braccialetto elettronico, rendendolo inservibile.

L’uomo è stato bloccato e portato in caserma per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà nelle prossime ore.

