Un violento acquazzone, con grandine, si è abbattuto su Cagliari e sui Comuni dell’hinterland, provocando diverse conseguenze negative.

Anche l’aeroporto di Elmas ne ha pagato le conseguenze: la pioggia fortissima e la grandine hanno infatti causato il crollo di una parte del controsoffitto nell’area partenze. Per fortuna non ci sono stati feriti e la zona é stata subito chiusa con delle transenne. Non ci sono stati ritardi per i passeggeri in transito. Gli operai sono già al lavoro per riparare il danno provocato dalla grandine.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per le strade allagate. Al lavoro anche le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari.

Inevitabile l’allagamento di alcune strade nel centro di Pirri. Disagi anche sulla 195 e strade sott’acqua anche a Selargius, Quartu e Sestu.

Secondo i dati dei pluviometri di Sardegna Clima, durante l’acquazzone sono caduti nell’area del Cagliaritano oltre 20 mm di pioggia.

