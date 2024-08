Prima il caldo, poi l’addensarsi di nuvole nere con la previsione – azzeccata – di forti temporali localizzati, caratterizzati anche da grandine e fulminazioni, in numerose zone della Sardegna.

Ora sulle condizioni meteo dell’Isola arriva un avviso della Protezione civile regionale che, alla luce degli ultimi modelli e in vista dell’ulteriore peggioramento, ha diramato un’allerta di colore arancione per rischio idrogeologico nelle zone Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, ossia per i settori occidentali, sia centrale e che settentrionale.

Codice giallo invece per tutto il resto del territorio isolano: il bollettino ha validità fino alle 23,59 di domani, giovedì.

