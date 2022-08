Resta in vigore fino a mezzanotte l’allerta per condizioni meteo avverse emesso dalla Protezione civile per la Sardegna.

Nel dettaglio, si tratta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Iglesiente e Campidano; e sempre codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.



