Il giornalismo sardo piange Giampaolo Murgia, cronista sportivo tra i più noti nell’Isola. Aveva 83 anni ed era malato da tempo.

Murgia è stato uno dei giornalisti che ebbero il privilegio di raccontare l’epopea del Cagliari di Gigi Riva. Da corrispondente per la Sardegna del Corriere dello Sport ha seguito per decenni le avventure della squadra rossoblù ed è stato da guida per molti giovani colleghi che si cimentavano nell’arte di raccontare il calcio e lo sport.

Dopo la pensione e rimasto vedovo, era ritornato nella sua Iglesias, dove aveva continuato a coltivare le sue passioni, l’arte, i libri e la musica di ogni genere, soprattutto quella classica, di cui era profondo conoscitore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata