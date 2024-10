Cesare Corda, noto giornalista e scrittore sardo, è morto a 84 anni. Nella sua lunga carriera è stato tra i primi radiocronisti e telecronisti sportivi: nel 1975, da Milano, fu sua la cronaca di un incontro di pugilato di Franco Udella, la prima radiocronaca delle radio libere. A Videolina, invece, fu tra i fondatori del telegiornale.

Successivamente era passato a Mediaset, dove sul finire degli anni Ottanta seguì da inviato in Africa il rapimento di due tecnici italiani (uno era di San Vito). Una storia che fece il giro del mondo, anche per due scoop: l'intervista in Sudan con il capo dei ribelli e, alla quarta missione entrato da clandestino in Etiopia, il ritrovamento dei due rapiti, che ha raccontato poi nel libro "Clandestino in Etiopia - Alla ricerca degli italiani rapiti". Fra Canale 5, Italia 1 e Rete 4 Corda per anni è stato corrispondente dalla Sardegna e non solo, autore di un migliaio di servizi.

Negli ultimi anni, assieme al suo impegno in politica come consigliere regionale, Corda aveva pubblicato il libro "Benvenuto mister Parkinson", uscito nel 2014, nel quale ha rivelato come ha affrontato il morbo di Parkinson.

