Si terrà stasera alle 18, a Simala, nei locali dell’ex Montegranatico, un’assemblea pubblica di avvio del progetto finalizzato alla definizione del “Piano di sviluppo locale – Simala 2030”. L’iniziativa risponde alle esigenze di definire strategie e azioni di contrasto allo spopolamento, che rispondano nell’immediato alle esigenze della comunità.

Quindi miglioramento della qualità della vita, nuove opportunità di lavoro, magari attraverso la riscoperta di antichi mestieri, e valorizzazione delle risorse endogene, a partire dal capitale umano.

«Definire un programma», commenta il sindaco, Giorgio Scano, «significa predisporre il nostro paese alle prossime competizioni in termini di opportunità e finanziamenti. Abbiamo avviato questo processo, che proseguirà anche con la prossima amministrazione, consapevoli del principio che per raccogliere occorre seminare. Ecco perché è importante iniziare questo percorso e confrontarsi come comunità sul nostro futuro e sulle iniziative da attivare per favorire il ritorno dei nostri giovani e dei talenti originari di Simala”.

