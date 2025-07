Restano le limitazioni ai liquidi trasportabili in cabina negli aeroporti sardi.

Le nuove regole che consentono il trasporto illimitato di liquidi nei bagagli a mano, riferisce Enac, sono attualmente applicate solo in cinque aeroporti nazionali: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino.

Questi scali hanno infatti «già in dotazione scanner di nuova generazione in grado di analizzare i contenuti, anche liquidi, dei bagagli a mano durante i controlli di security».

In tutti gli altri, compresi quelli di Cagliari, Olbia e Alghero, restano per ora le vecchie regole che limitano il trasporto di liquidi in cabina: dunque, precisa Enac, «devono essere contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security».

(Unioneonline)

