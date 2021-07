"Ci sono ancora fronti di fuoco aperti ma già questa mattina sarò al Comune di Santu Lussurgiu e poi di seguito in altri territori per verificare con gli amministratori locali le priorità e le situazioni emergenziali che richiedono un intervento immediato".

Lo comunica l’assessore regionale dell'Ambiente con delega alla Protezione Civile, Gianni Lampis, che si sta recando sui fronti devastati dal fuoco nell’Oristanese.

"Vedremo insieme cosa c'è e ci sarà da fare ma già ieri – sottolinea - la Giunta regionale ha decretato lo stato di emergenza propedeutico per alcune attività importanti come la velocizzazione degli iter burocratici e strumento per chiedere al Governo ulteriori passi a supporto dell'Isola, come la dichiarazione di stato di calamità".

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata