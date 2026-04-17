La Uilcom Sardegna vince le elezioni del Fondo Telemaco, il fondo pensione nazionale complementare, dedicato ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni.

Alle elezioni, che si sono tenute in forma telematica il 15 e il 16 aprile, la Uilcom ha ottenuto 333 voti, contro i 206 della Slc-Cgil e le 100 preferenze della Fistel-Cisl. Pierpaolo Secchi, della segreteria regionale, è stato eletto tra i dieci delegati riservati alla Uilcom a livello nazionale.

Pierpaolo Secchi eletto come delegato nazionale

«Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che in queste settimane ci hanno messo tempo, energie e cuore – ha sottolineato il segretario generale della Uilcom Sardegna, Tonino Ortega -. Grazie ai candidati e a tutti quelli che hanno lavorato, in tanti modi diversi, per rendere possibile questo bellissimo risultato».

Il risultato ottenuto dalla Sardegna rientra in quello complessivo conseguito dalla Uilcom a livello nazionale con 5602 preferenze con la conseguente elezione dei dieci delegati, come la Slc-Cgil e gli 8 della Fistel-Cisl.

(Unioneonline)

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