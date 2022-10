È una categoria nota quella dei terrapiattisti, convinti che se si cammina a lungo, a un certo punto, si precipita nel nulla. Ma gli archeo-complottisti sardi no, non hanno (ancora) la stessa fama. Eppure ci sono. E hanno pure un folto seguito.

Conta quasi 20mila follower la pagina Facebook “Sardegna – Isola di Atlantide”, classificata come blog personale, che oggi si è distinta per una pubblicazione particolare: nell’Isola ci sono le piramidi. Sarebbero nascoste sotto le colline, quelle con la conformazione tipica della Marmilla, ma la scienza ufficiale non avvia gli scavi perché vuole tenerle nascoste.

Ecco uno stralcio dello scritto.

"Pensate anche che fine farebbero tutti gli egittologi sparsi per il mondo, coloro i quali si sono autoproclamati esperti dell'antico Egizio, Piramidi comprese, che a detta loro si troverebbero soltanto in Egitto. Caliamo un velo pietoso. Ma pensate un po' che fine farebbero anche gli archeologi del regime culturale sardo. Sicuramente anche per loro sarebbe l'ennesima batosta contro la loro credibilità arrivata ormai sotto lo zero. Come la spiegherebbero la fantomatica "preistoria nuragica" con la presenza delle Piramidi in Sardegna? Bella domanda, no?”.

E ancora:

"Pensate un po' a tutte queste cose ci spinge a dover credere che è intenzionale il fatto che in Sardegna si continui a ignorare tutte le migliaia di colline artificiali perfettamente conico-piramidali che spesso e volentieri spuntano fuori anche in zone di pianura. È un'elementare deduzione logica quella che ci spinge a pensare che tali colline non siano naturali, ma frutto di costruzioni antiche sepolte dalla terra in decine di migliaia di anni di storia”.

Insomma, la storia sarebbe da riscrivere.

Un commento su questa teoria arriva da Carlo Tronchetti: fresco del premio per la divulgazione archeologica, è stato per 20 anni direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari: “Una fesseria”, dice senza sprecare nemmeno troppe parole.

E sulla presunta volontà di nascondere scoperte sconvolgenti: “Mi dovrebbero spiegare perché dovrei farlo. Cioè, con quale scopo?”, si chiede e chiede.

Al di là del giudizio tranchant, poi aggiunge: “Le colline della Marmilla sono state ampiamente studiate. E no, lì sotto di piramidi non ce ne sono”.

