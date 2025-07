Venti fino a burrasca in Sardegna, con mari mossi o molto mossi e temperature in calo.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, segnala in queste ore e almeno fino a martedì un «deciso rinforzo del vento» in varie parti d’Italia e nell’Isola in particolare: «Si farà sentire il Maestrale, vento che soffia da nord-ovest, noto per essere secco e a tratti anche burrascoso. Le raffiche potrebbero superare i 60 km orari, specialmente in Sardegna e lungo le coste del medio e basso Tirreno. Queste correnti provocheranno anche un sensibile calo delle temperature specie al Sud e sulle due Isole Maggiori».

Per la giornata di lunedì Arpas Sardegna prevede cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti e, come detto, temperature in calo e venti «fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali», con

«mari molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste settentrionali».

