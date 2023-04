«Quanto tempo s’impiega per montare una tenda?». È una domanda che prevede una risposta autocelebrativa quella posta sui canali ufficiali della Nspa (Nato support and procurement agency), che in 17 giorni, all’interno del Poligono di Teulada, a marzo ha allestito un grande campo militare che ospiterà le truppe di Germania, Olanda e Norvegia: dal 27 aprile al 14 maggio i militari di questi Paesi, assieme a quelli di Lettonia, Grecia, Repubblica Ceca, Norvegia, Lussemburgo e, ovviamente, Italia, parteciperanno alla maxi esercitazione “Noble Jump 2023” che da fine aprile coinvolgerà i poligoni, ma anche porti e aeroporti civili.

Il simbolo delle manovre è un cavallo che, assieme a una Sardegna stilizzata, forma il tricolore italiano. Sotto, c’è il simbolo di chi organizza le grandi manovre: la Nato.

Ma è solo una delle grandi manovre a fuoco che coinvolgono la Sardegna questa primavera: in porto a Cagliari ci sono già le navi della Mare Aperto, che coinvolgerà 6mila uomini. E a maggio inizierà anche la Joint Stars.

Nell’Isola sii sparerà quasi ininterrottamente sino alla fine di maggio. E le truppe passeranno da porti e aeroporti civili.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’App.

© Riproduzione riservata