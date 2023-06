La Dea bendata bacia la Sardegna, e in particolare Quartucciu, dove è stato centrato un 5+1 al Superenalotto da 647mila euro. La tabaccheria fortunata è il Punto Centrale di Giuseppe Pisu, in via Nazionale.

Per l’isola, si tratta della seconda grossa vincita nel giro di poche settimane: il 15 maggio scorso, a Tortolì, era stato mandato all’incasso un “5” da 261mila euro (qui la notizia).

Pochi giorni prima, il 10 maggio a Cagliari, invece, erano stati vinti quasi 60 mila euro.

