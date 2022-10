Una serie di manifestazioni di solidarietà alla battaglia delle donne iraniane, che si sono mobilitate per i propri diritti in nome di Mahsa Amini, la giovane di Teheran arrestata, torturata e uccisa dalla polizia per non aver indossato correttamente il velo.

Le organizza, da oggi fino al 9 ottobre, Amnesty International Italia in numerose città, compresa Cagliari.

Nel capoluogo sardo gli attivisti si daranno appuntamento il 5 ottobre, alle 18.30 nell'Aula 5 dell'Università in viale Sant'Ignazio.

"Dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, migliaia di persone, donne e uomini, stanno manifestando in Iran per reclamare i propri diritti. La repressione delle autorità è durissima, ma la protesta non si arresta. A partire dal 5 ottobre scenderemo in piazza per manifestare tutta la nostra solidarietà a chi non ha più voglia di tacere".

Nel corso delle manifestazioni in Iran è stata arrestata anche una giovane italiana, Alessia Piperno, la cui situazione è attualmente seguita dalla Farnesina.

