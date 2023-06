Oggi alle 12 e qualche secondo tutti i cellulari dei sardi hanno iniziato a squillare. Ma niente paura: nessun pericolo in vista. Si è trattato “semplicemente” di una simulazione di It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando il Paese per comunicare in tempo reale con tutti i cittadini in caso di emergenze imminenti o in corso.

Sullo schermo degli smartphone un messaggio – in italiano e in inglese – che ha informato gli utenti del test in corso. Associata alla notifica anche una suoneria diversa dalle solite: un segnale sonoro forte, studiato ad hoc per l’occasione.

Nel corpo del testo anche un link con un questionario utile per segnalare gli eventuali problemi riscontrati con il servizio. L’allarme è arrivato puntuale anche durante la riunione quotidiana di direzione, con i capiservizio de L’Unione Sarda.

