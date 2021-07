Dopo il fine settimana “di fuoco”, con quasi 40 roghi domati solo domenica in altrettante località della Sardegna, anche la nuova settimana inizia con una giornata di super-lavoro per le squadre anti-incendio dell’Isola.

Quattordici i roghi domati in poche ore dalla macchina dell’emergenza regionale coordinata dal corpo forestale.

In tre casi si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei. A Posada, nella zona di “R.S. Caterina”, sono entrate in azione una squadra di Vigili del fuoco, cinque di Forestas dei cantieri di Torpè e Siniscola, e una squadra di volontari di Torpè, mentre dal cielo hanno operato per contenere le fiamme elicotteri provenienti dalle basi della Forstale di Farcana e Alà dei Sardi, con anche un Canadair a supporto.

A Villasor, nell’area della Cantoniera Masainas, sono intervenuti gli uomini del del GAUF di Cagliari, coadiuvati dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Marganai. Sul posto anche quattro squadre della Protezione civile di Villacidro, Gonnosfanadiga, Assemini e Decimomannu.

Incendio anche nelle campagne di Serramanna, in località "Su Padru", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale elitrasportato proveniente da Villasalto e, da terra, dalle squadre della Protezione civile e di Forestas di Monastir.

