Sono 11 gli incendi che si sono sviluppati nella giornata di oggi sul territorio regionale. E per due di questi il Corpo forestale ha utilizzato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei. Si è trattato delle emergenze scattate a Serramanna, in località “Fattoria Salv. E Pinna”, con un rogo che ha percorso una superficie di circa 7mila metri quadrati di seminativi e aree incolte; e a Tiana, in località “Torrosai”, dove le fiamme hanno bruciato una superficie di circa 5mila metri quadrati di bosco di latifoglie.

