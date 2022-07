Bilancio drammatico nel weekend sul fronte degli incendi in Sardegna.

Tra temperature roventi e campagne aride sabato sono stati venti i roghi che hanno devastato l’Isola da nord a sud, domenica ventisei su tutto il territorio regionale, sette dei quali così tanto estesi da obbligare il servizio antincendio a far decollare i Canadair.

Bollino rosso nel Cagliaritano, soprattutto a Monserrato, in località "Su Termini de Susu" al confine con Sestu: il personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, a cui si è aggiunto anche l'aiuto dei colleghi a bordo dell'elicottero decollato dalle base di Villasalto, è rimasto impegnato fino a tardo pomeriggio per domare le fiamme. Necessario l'arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco da Cagliari e un'altra di volontari delle associazioni di Monserrato.

IL BANDO – Pochi giorni fa intanto è stato pubblicato un avviso da parte della Regione per affidare il pattugliamento antincendio boschivo lungo le strade statali e provinciali dell’Isola a privati, un milione 469mila euro per un numero minimo di 16 pick up, due operatori per ciascun mezzo per 48 giorni.

“La situazione è molto grave. Per gli incendi più grossi stiamo comunque intervenendo, perché il senso di responsabilità, la coscienza e l’amore per la nostra terra ce lo impongono, ma stiamo valutando azioni eclatanti di protesta se l’assessore all’Ambiente si ostina ad andare avanti con questo bando”, avverte Emilio Garau, presidente della rappresentanza regionale del volontariato di Protezione civile.

Allo stesso modo Giuseppe Vargiu, responsabile dell’Unione barracelli: “Siamo delusi e amareggiati, vedere che la Regione tira fuori una somma ingente da dare a privati, per un’attività che possiamo fare noi che sul territorio ci siamo sempre, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, con le nostre risorse, quelle dei Comuni e tanti sacrifici, è inaccettabile. Qual è l’utilità di finanziare un ‘esperimento’ che, tra l’altro, prevede un limite di 25 metri dal ciglio della strada? E al 26° metro chi interviene?”.

