Il nuovo anno si apre con un regalo per i lettori dell'Unione Sarda: in tutte le edicole della Sardegna con il giornale, oggi, ci sarà il calendario 2023.

Un amico quotidiano praticissimo: si tratta del cosiddetto "calendario olandese", 31 x 53,5 centimetri, da appendere nell'angolo più comodo della casa.

C'è lo spazio per segnare in rosso gli appuntamenti da non scordare, evitando di dipendere sempre e comunque dallo smartphone.

Un modo per farci compagnia un anno intero insieme alle altre testate del gruppo Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Sardegna 1, unionesarda.it, il sito di acquisti online sardiniaEcommerce e la concessionaria per la pubblicità multimediale Pbm.

