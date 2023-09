Tra poche ore scatta in Sardegna l’allerta per condizioni meteo avverse.

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un avviso valevole dalle 12 di domani, sabato 16 settembre, fino alle 18 di lunedì.

Le temperature sull’Isola, viene spiegato, saranno in progressivo aumento. Sono previsti infatti anche oltre i 40 gradi sul settore occidentale, mentre i valori minimi saranno superiori ai 25°C e localmente ai 28°C.

La raccomandazione è sempre quella di non uscire nelle ore più calde (fra le 12 e le 18), in particolare per i soggetti a rischio, e proteggersi dal calore.

