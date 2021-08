Dipendenti sanitari che non aderiscono alla campagna di vaccinazione contro il Covid, e l’Ats li sospende. Il provvedimento riguarda 750 persone e la procedura verrà attivata entro mercoledì.

Inizialmente i nomi arrivati sulle scrivanie dell’Azienda per la tutela della salute erano oltre 3.600 ma dopo il sollecito per il rispetto delle direttive la lista si è assottigliata, nonostante questo l’elenco degli operatori che non si sono vaccinati è comunque corposo.

Come ha sottolineato Giuseppe Chessa, presidente dell’Omeca (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cagliari, “meglio avere dei problemi sulla carenza dell'organico piuttosto che correre il rischio di permettere al personale non vaccinato di contagiare i colleghi e i pazienti.

Quindi, da qui a mercoledì, l’Ats invierà agli Ordini coinvolti i nomi dei sanitari inadempienti.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata