Altri 40 casi di positività sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove non si registrano ulteriori decessi ma aumentano lievemente i pazienti ricoverati.

Con 2.422 persone testate e 15.524 tamponi molecolari e antigenici processati in totale, il tasso di positività si attesta allo 0,25%.

Invariato il numero dei decessi, 1.677 in totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sei, dato uguale a quello di ieri. In crescita le persone ricoverate in area medica: sono 52, tre in più rispetto al dato di 24 ore fa.

In isolamento domiciliare si trovano invece 1.493 sardi, due in più rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

