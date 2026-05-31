A che punto sono i cantieri sulle strade della Sardegna di competenza di Anas? La risposta la dà la società, attraverso il suo sito, con dati aggiornati – viene assicurato – al 29 maggio. Quindi a venerdì scorso.

Nell’Isola risultano attivi 95 cantieri, per molti dei quali «è in corso di ridefinizione» la data di conclusione. L’importo complessivo, tra nuove opere, supera il miliardo di euro (1 miliardo e 106 milioni, per la precisione). Sono invece “bloccati” tre interventi, per un ammontare complessivo di 3,46 milioni. Mentre per un totale di 42,3 milioni di euro sono definiti “sospesi” cinque cantieri, tutti di manutenzione.

Lavori in corso e ritardi

Uno dei cantieri più rilevanti risulta essere al 94,46% di avanzamento: è quello della nuova 195, per un importo complessivo di oltre 178 milioni. In corso di ridefinizione la chiusura del lavoro sul ponte di sa Codina, sulla 128, avviato nel 2024. Stessa incertezza temporale per il rafforzamento della pavimentazione della Statale 131 dal chilometro 77,500 al 142,500: iniziata nel 2015 risulta ferma all’80% (costo: poco più di 700mila euro). A luglio del 2025 sono iniziati i lavori di risanamento strutturale su alcuni tratti della 125. La data prevista di chiusura è fissata per luglio prossimo. Ma l’opera risulta conclusa solo al 7%. Il rifacimento del cavalcaferrovia al chilometro 16,500 della 130 è stato affidato ad aprile del 2020: a venerdì la realizzazione risultava al 57%. La lista è lunga.

Lavori bloccati

Sono tre e sono definiti “bloccati”. Visti ritardi e problemi un po’ ovunque, se arriva il bollino rosso la situazione deve essere fortemente critica. Lo scorso 5 maggio Anas ha rescisso (consensualmente) il contratto con la Ici Italiana Costruzioni che avrebbe dovuto effettuare interventi di ripristino strutturale tra il km 5 e il 30 della 131, per un importo di 1,37 milioni di euro. Ma si sarebbe dovuta occupare degli stessi lavori per altri 47 chilometri. Rescissione anche in questo caso. Altro lavoro bloccato, con contratto rescisso a settembre 2025 per «ritardo negligente», riguarda la manutenzione programmata della Sassari-Tempio.

Lavori sospesi

Sono invece cinque i contratti in essere con cantiere “sospeso”. L’illuminazione nella galleria di Medau Zirimilis, sulla strada di Giba, è descritta come ferma a causa dell’attesa per l’allaccio alla linea elettrica: salvo errori, Anas riporta che è così dal 2019. Sulla Statale 127 Settentrionale Sarda un cantiere per risolvere una frana è inserito nel limbo da febbraio per un successivo appalto che deve garantire l’integrità della struttura. Da luglio 2025 risulta ferma anche la fornitura di pannelli a messaggio variabile (importo 1,4 milioni) sulle Statali del Cagliaritano. Il 17 aprile è stata sospesa l’opera di adeguamento degli impianti nella galleria San Francesco II della 131 Dcn. Il problema: interferenza con i lavori nella galleria di Siniscola Sud. Che ha anche una galleria Nord, dove l’intervento di manutenzione straordinaria è fermo dal 31 marzo. Motivo: «Circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte».

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