«Il tuo volo da Pisa a Cagliari è in ritardo». Questo il messaggio comparso sull’app Ryanair di un passeggero sardo, di rientro dalla Toscana. Un contrattempo che non desterebbe troppe curiosità se non fosse per la motivazione: «A causa della malattia dell’equipaggio dell’ultimo minuto», si legge sullo schermo.

Tradotto: non si può decollare, ma la compagnia aerea rassicura: «Stiamo organizzando un equipaggio sostitutivo per gestire il tuo volo». Così l’arrivo al Mameli di Elmas slitta di due ore, dalle 21.15 alle 23.25, con la partenza dal Galileo Galilei prevista per le 22.10. «Ci hanno dato il buono cena: 4 euro. Ma un trancio di pizza ne costa 8, una bibita 4», racconta il passeggero perplesso.

Disagi e ritardi sono stati registrati oggi anche a chi si è imbarcato da Milano Linate e Napoli in direzione Olbia. I due velivoli EasyJet sono stati dirottati verso lo scalo cagliaritano per il forte vento, con i passeggeri che hanno dovuto affrontare il viaggio su un transfer via terra e attraversare l’Isola.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata