Il ritorno della lingua blu negli allevamenti sardi, scoperti tre focolai a settembreDue sono stati individuati nel Sassarese, a Mores e Perfugas, un terzo a Senorbì
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La lingua blu torna a far paura nelle campagne della Sardegna.
L’avvio di settembre segna anche il ritorno del virus negli allevamenti dell’Isola. Due focolai sono stati individuati dall’Istituto zooprofilattico di Teramo, centro di riferimento nazionale, nel Sassarese, a Mores e Perfugas.
Entrambi sono stati confermati rispettivamente l’11 e il 15 settembre, secondo quanto emerge dal bollettino epidemiologico nazionale veterinario sui focolai di blue tongue.
A Mores il focolaio è del sierotipo 3, a Perfugas del sierotipo 4.
Agli inizi del mese, il 2 settembre, era stato confermato anche un focolaio scoperto a fine agosto a Senorbì. In questo caso si tratta del sierotipo 8.
(Unioneonline)