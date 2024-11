Il popolo di Pratobello torna a manifestare contro la speculazione energetica che minaccia la Sardegna facendo ritorno a Saccargia, già teatro lo scorso di una manifestazione per dire no all’assalto eolico.

I comitati, questa sera, “abbracceranno” con un girotondo simbolico la basilica romanica, per ribadire alla politica la necessità di tenere conto delle 211mila firme raccolte per sostenere la legge di iniziativa popolare per tutelare il territorio sardo e la loro contrarietà al piano per installare 27 nuove pale eoliche alte 180 metri che – sostengono gli stessi comitati - rischiano di sfregiare irrimediabilmente il paesaggio della zona.

L’appuntamento è alle 18.30.

