Il funerale di Giada Calanchini, la ragazza di 22 anni morta lunedì dopo essere precipitata dal terrazzo della casa dell’ex fidanzato, sarà a Bosa. Forse già nel fine settimana. Lo ha dichiarato al Corriere della Sera il padre Massimiliano: «L’ultimo saluto a Giada lo daremo qui a Bosa, la città che lei amava e dove aveva tanti amici».

Nell’intervista, il papà ha detto di essere in Sardegna per assolvere l’ex Nicola Tanda, 25 anni, ora indagato per istigazione al suicidio: «Non ha alcuna responsabilità in quello che è successo», ha detto Massimiliano Calanchini. «Non è colpa di nessuno, se non di noi genitori che non le abbiamo insegnato a non lasciarsi andare a gesti plateali, come quello che ha fatto per impressionare il suo ex ragazzo e farlo tornare con lei».

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione: Nicola avrebbe tentato di salvare Giada, afferrandola per un braccio.

