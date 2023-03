C’era anche un po’ di Sardegna alla Notte degli Oscar. A Hollywood è stato trasmesso, in prima assoluta, il trailer de La Sirenetta (Litte Mermeid), il nuovo colossal della Disney, nelle sale dal prossimo 26 maggio. E sono tante le scene – anche rivisitate al computer – che la gigantesca produzione americana ha girato in Sardegna. Compresa quella, resa celebre dal grande classico in cartone animato, del primo incontro fra il principe Eric e Ariel, con il suo canto melodioso.

A costituire il set isolano erano stati i litorali di Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Castelsardo e Golfo Aranci.

I ciak in Sardegna risalgono al giugno del 2021. Una presenza che non passò inosservata, quella di Halle Bailey (attrice protagonista) e di tutto il resto del cast internazionale. Non poteva essere diversamente in condizioni normali. E non lo fu, a maggior ragione, perché era l’estate della nuova avanzata del virus nell’Isola. E nella troupe si scatenò un focolaio di Covid che allora destò particolare allarme.

Quelle polemiche adesso sono solo un lontano ricordo. La Sirenetta torna a incantare sul grande schermo. E la bellezza del mare della Sardegna darà il suo piccolo contributo.

