Intervento questa mattina dei vigili del fuoco a La Maddalena, in via Chiusedda, per due mezzi in fiamme.

L’intervento intorno alle 3:30.

Nessuna persona coinvolta, ma tanta paura tra gli abitanti, seppur il celere intervento dei vigili del fuoco abbia evitato che l’incendio potesse propagarsi altrove.

Forze dell’ordine sul posto per quanto di loro competenza.

