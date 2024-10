Per la prima vola arriva in Sardegna la teca con l'auto scorta di Giovanni Falcone, la Croma blindata, sulla quale viaggiava il giudice palermitano insieme a sua moglie, Francesca Morvillo, nel giorno della strage di Capaci, il 23 maggio 1992.

I resti dell'auto, che ha il nome in codice della scorta, ovvero Quarto Savona Quindici, per ricordare gli agenti rimasti uccisi nell'attentato - Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani - verrà esposta per tre giorni in tre diverse città sarde: Cagliari, Sassari e Oristano.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Dal Sangue versato al Sangue Donato" che vede in campo per sensibilizzare giovani e cittadini alla legalità e alla cultura della donazione di sangue DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Nel capoluogo la teca sarà esposta martedì 29 in piazza del Carmine alle 12. Si potrà donare il sangue con l'autoemoteca Avis. Alle 9.30, invece, ci sarà un'iniziativa con gli studenti delle scuole superiori ll'Auditorium di Tiscali a Sa Illetta. Mercoledì 30 ci si sposta in Piazza Italia a Sassari per le donazioni mentre l'incontro con gli studenti sarà al Teatro Verdi. Il 31 ottobre tappa a Oristano in piazza Roma con l'autoemoteca Avis e al teatro Verdi per l'incontro con gli studenti.

