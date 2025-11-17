I Guerrieri Stanchi esplorano la penisola del Sinis in mountain bikeIl prossimo appuntamento è fissato a fine mese per esplorare la Piana di Murdega, a Ballao
Nei giorni scorsi il gruppo dei Guerrieri Stanchi, associazione dilettantistica di Sinnai, ha esplorato uno dei territori più affascinanti della Sardegna: la penisola del Sinis.
Un’escursione in mountain bike tra mare cristallino, dune candide e siti archeologici unici, che ha unito sport, scoperta e passione per la natura.
Il gruppo, guidato dai veterani Antonello Pilleri, Michele Abis e Roberto Lecca, ha accompagnato i nuovi iscritti – Felice D'Ambra, Giuseppe Castelli, Oreste Mazzucco e Mauro Pilleri – in un percorso ricco di emozioni.
Partiti da Capo San Marco, i ciclisti hanno attraversato alcuni dei luoghi più caratteristici del Sinis: San Giovanni di Sinis, Funtana Meiga, la spiaggia di Maimoni, Is Arutas, Mari Ermi, per poi proseguire verso Putzu Idu e Capo Mannu. A ogni sosta non sono mancate le occasioni per ammirare panorami spettacolari e respirare la bellezza intatta di questa porzione di Sardegna.
Al rientro, il gruppo ha fatto tappa nell’area archeologica di Monte Prama, un luogo che continua a sorprendere per il fascino dei suoi Giganti e per i misteri ancora irrisolti che avvolgono la necropoli.
«La visita ha particolarmente colpito i partecipanti – racconta Antonello Pilleri – soprattutto i nuovi iscritti, desiderosi di conoscere territori a loro ancora sconosciuti. Alcuni di questi non sono sardi ma lavorano qui: sono rimasti meravigliati e non vedono l’ora di ritornarci».
Come sottolineato dal presidente dell’ASD Guerrieri Stanchi, Massimo Tosone: «Ogni uscita in mountain bike del gruppo è un’occasione per scoprire luoghi unici e paesaggi che raccontano l’anima autentica della nostra isola. La filosofia dell’associazione è semplice ma potente: pedalare insieme, condividere la fatica, l’entusiasmo e la meraviglia per la natura che ci circonda».
Il prossimo appuntamento è fissato a fine mese, quando i Guerrieri Stanchi esploreranno la suggestiva Piana di Murdega, a Ballao.