Pirati informatici in azione per dare solidarietà ad Alfredo Cospito, il leader anarchico - prima detenuto a Sassari, oggi ristretto nel penitenziario di Opera (Milano) – da mesi in sciopero della fame contro il carcere duro cui è sottoposto e che in questi giorni è stato portato in ospedale per controlli medici.

L’attacco ha preso di mira diversi distributori automatici di sigarette in Sardegna: dopo essere entrati nel sistema informatico, gli hacker sono riusciti a far comparire sugli schermi il messaggio “Fuori Alfredo dal 41 bis”. E, più sotto, “Chiudere il 41 bis liberi tutti libere tutte”.

Non solo: i pacchetti potevano essere acquistati a 10 centesimi, tanto che i tabaccai, accortisi di quanto stava succedendo, sono stati costretti a disattivare le macchine.

Segnalazioni di casi analoghi non solo nell’Isola, ma anche a Napoli, a Pescara e in Liguria.

A quanto risulta, i distributori automatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio.

