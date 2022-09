Cambio al vertice dalla Guardia di Finanza della Sardegna. Dopo quattro anni, il generale Gioacchino Angeloni lascia l'incarico di comandante regionale della Sardegna e al suo posto subentra il generale Claudio Bolognese.

Questa mattina al Comando di viale Diaz si è tenuta la cerimonia di avvicendamento, presieduta dal comandate Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, presenti tra gli altri i Questori di tutta la Sardegna, il comandate regionale dei carabinieri, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, la vicepresidente dalla Giunta Regionale, Alessandra Zedda.

La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei quattro anni di comando nel corso dei quali è stata scoperta l'assegnazione irregolare di appalti per quasi 100 milioni di euro, segnalati alla Corte dei conti danni all'orario per 200 milioni di euro, per i quali sono state denunciate 411 persone, mentre altre 174 sono state deferite per reati contro la pubblica amministrazione.

Importante il lavoro svolto sulla verifica del reddito di cittadinanza con 957 denunciati.

Sul fronte della lotta allo spaccio sequestrate 14 tonnellate di droghe, 720 i denunciati e 238 gli arrestati.

Nel suo discorso il generale Angeloni ha ricordato i suoi quattro anni trascorsi ringraziando i militari e le istituzioni per il lavoro svolto e la collaborazione, e i sardi per "il prezioso dono dell'amicizia che accompagnerà per sempre la mia vita". “Di questo ringrazio dal profondo del cuore. A si biri", ha concluso.

(Unioneonline/v.l.)

