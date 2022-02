"Anche questo fine settimana sono costretto a registrare la vergognosa discriminazione perpetrata, attraverso il Super Green Pass, per chi vive in Sardegna e si trova per motivi personali nel 'continente'. A causa di un malfunzionamento del sistema, infatti, non ci si può imbarcare su una nave o su un aereo e, addirittura, non si trova alloggio in un hotel".

A denunciarlo è Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d’Italia.

"Ho presentato interrogazioni e ordini del giorno che il Governo si era impegnato a valutare – aggiunte il parlamentare - ma, ad ora, sono rimasti lettera morta. Un cittadino italiano, nel continente, può raggiungere casa in auto o in taxi ma se deve tornare in Sardegna, per un malfunzionamento del Green Pass, pur dotati di certificato di negatività e con 3 dosi vaccinali, rischia di passare il fine settimana per strada”.

La pazienza – conclude Deidda – è finita. Scenderemo in piazza per far valere i nostri diritti. Basta discriminazioni".

(Unioneonline/l.f.)

