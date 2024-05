Un pomeriggio di maltempo per molte zone della Sardegna, con grandinate intense che hanno causato disagi alla circolazione e in diverse aziende agricole.

A Barrali e nei centri vicini, si registrano ingenti danni a diversi vigneti e alle colture, reduci dall’analogo epilogo nei mesi scorsi.

Sullo stesso fronte Nulvi, con diversi cittadini barricati in casa per far fronte alla furia dell’acqua che ha allagato vari scantinati, interessando diverse vie del centro storico. Così come a Bitti, dove intorno alle 14 Piazza Asproni si è trasformata in un vero e proprio fiume, in un misto di stupore e preoccupazione per i cittadini che hanno documentato il tutto attraverso foto e video, finiti poi in rete.

Brevi ma altrettanto intense le precipitazione anche nel Sarrabus, con diverse vie di Muravera allagate, senza però causare particolari danni ai cittadini.

© Riproduzione riservata