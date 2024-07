«Giovedì scorso a Cagliari si è concluso con quattro assoluzioni il processo contro i generali accusati di disastro ambientale e omicidio colposo per la grave situazione in cui versa un'area che era di straordinaria bellezza paesaggistica, chiamata Penisola Delta, all'interno del Poligono di Capo Teulada. Il disastro ambientale è stato riconosciuto nonostante i generali siano stati assolti».

Lo scrive in una nota la deputata sarda di Avs Francesca Ghirra che, dopo essere intervenuta alla Camera per chiedere un'informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto sui danni ambientali, sullo stato delle bonifiche e sugli indennizzi nei poligoni e nelle servitù militari della Sardegna, ha depositato un'interrogazione. «La Sardegna paga da troppo tempo un prezzo troppo alto in materia di basi e servitù militari, con una presenza pari al 65% di tutte quelle presenti in Italia e lo sparo dell'80% dell'intero munizionamento italiano», denuncia Ghirra , «al danno si aggiunge ancora una volta la beffa, perché la liquidazione degli indennizzi per i comuni, che andrebbero comunque rinegoziati, è nuovamente in ritardo».

La deputata conclude: «Per questo ho chiesto che il ministro Crosetto venga a riferire in Aula al più presto e ho depositato una nuova interrogazione, che conto di poter presentare al prossimo question time alla Camera: abbiamo diritto di conoscere i dati ambientali mancanti, lo stato delle bonifiche e le prospettive della Sardegna anche in termini di smilitarizzazione».

(Unioneonline)

