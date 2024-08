Tanta paura per lo yacht Atina andato a fuoco in navigazione di fronte alla spiaggia di Lido del Sole, ad Olbia. Sedici le persone, di nazionalità turca, a bordo, fortunatamente in salvo sul tender dell’imbarcazione. Otto di loro avevano abbandonato l’imbarcazione prima dello scoppio del rogo.

Ancora in atto le operazioni di spegnimento ad opera del rimorchiatore portuale, Mascalzone Scatenato, mentre la motovedetta della Guardia Costiera CP2116 sta mantenendo sgombra la zona; con un altro mezzo in arrivo il Bravo con un team dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono coordinate dalla Direzione Marittima di Olbia.

