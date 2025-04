Valentina Bianco è morta a soli 36 anni, a causa di una malattia che se l’è portata via. E il Comune di Tempio, sua cittadina di residenza, ha deciso di onorarne la memoria.

«La Città assiste attonita alla perdita di un'altra giovane vita come, purtroppo, in questi ultimi tempi è già tristemente accaduto, e si stringe attorno alla famiglia di Valentina Bianco, una nostra concittadina che si è spenta a 36 anni dopo aver affrontato con coraggio la malattia, lasciando la piccola Martina di 4 anni e il marito Massimo», si legge in una nota ufficiale.

Valentina era una ragazza gentile e tenace, «orientata al prossimo, che ha a lungo servito la comunità come volontaria della Protezione Civile.

A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze dell'amministrazione comunale», conclude il documento.

