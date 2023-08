Tre nuovi corsi di laurea in arrivo a Olbia. Si arricchisce l’offerta formativa per le future matricole che sceglieranno l’Aeneo sassarese con la triennale in “lnnovazione per lo sviluppo territoriale” (L-16), la magistrale internazionale in “lnnovation design for sustainable development” (LM-31) e quella in “Design systems for territorial planning” (LM-49).

Il tutto rientra nella nuova visione della Piattaforma tecnologica europea che verrà realizzata a Olbia con novità in campo sanitario. Il consiglio di amministrazione del Cipnes Gallura ha infatti introdotto nella nuova Pte in fase di ultimazione a Cala Saccaia, nel distretto produttivo consortile, un Dipartimento Innovazione dell'Università di Sassari con la triade di percorsi universitari e il progetto "One Health" della Asl Gallura insieme con l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, che mira ad affrontare le sfide della salute globale.

Il Pte svolgerà la funzione di hub di contaminazione organica e ricerca integrata tra le diverse comunità scientifiche della medicina umana, medicina veterinaria e delle scienze ambientali. Dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e l'approvazione della Regione, Olbia avrà uno spazio di 7100 metri quadri su due piani. Qui il Dipartimento dell'Innovazione ospiterà i tre nuovi corsi di laurea. L'intero progetto della Piattaforma tecnologica Europa nasce a Olbia nel 2011 con l'Accordo di programma quadro sottoscritto da Regione, Comune e Cipnes, un accordo finanziato con 16,5 milioni di euro risorse regionali per lo sviluppo delle attività produttive della Sardegna.

