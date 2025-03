L’Unione Comuni Gallura ha eletto all’unanimità, questa mattina, nuovo presidente Vittorio Pinducciu, sindaco di Telti. Tra i primi atti compiuti dal nuovo presidente, secondo le prerogative che a lui assegna lo statuto, è stato quello di nominare, come proprio vice, Carlo Duilio Viti, sindaco di Sant’Antonio di Gallura, e lo sostituisce caso di assenza o impedimento. Il Il numero dei componenti della Giunta è stabilito in 5 componenti, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, se possibile. L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può inoltre revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni che nei comuni sono attribuite alla Giunta comunale e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il presidente nel governo dell'ente. Dell'Unione fanno parte: Sant'Antonio e Telti appunto nonché il Comune di Arzachena, La Maddalena e Palau. L’Unione Comuni Gallura si estende dal mar fino all’entroterra ed ha una popolazione complessiva di circa 32.000 abitanti. I centri più grossi sono Arzachena. con oltre 13.000 abitanti, e La Maddalena con poco più di 11.000. La sede dell’Unione Comuni è a La Maddalena.

© Riproduzione riservata