Lo scorso anno ai diciottenni, quest’anno pure. Un dono particolare, destinatari del quale sono stati, nel 2022, i giovani arzachenesi hanno raggiunto la maggiore età: oltre 120 volumi della Costituzione Italiana consegnati casa per casa, tramite il servizio postale, accompagnati dalla lettera autografa del sindaco Roberto Ragnedda e del presidente del consiglio comunale Mario Russu.

Quest’anno l’iniziativa si ripete per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2023.

«La lettura di queste pagine - è scritto nella lettera d’accompagnamento - stimoli in voi il perseguimento di una vita proiettata all’impegno sociale e civico per andare oltre la mera acquisizione della maturità anagrafica e avvicinarvi maggiormente alle Istituzioni, attivandovi, anche in prima persona, per il benessere della collettività…».

