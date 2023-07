Prende in via domani, venerdì 28 luglio, e proseguirà sabato, la V edizione della manifestazione “Un mare da Amare”, promossa dal Comune e dall’Area Marina Protetta Capo Testa - Punta Falcone, e curata dall’associazione culturale Mediterrarte.

Santa Teresa ha avuto confermate anche quest’anno la Bandiera Blu nelle spiagge di Zia Culumba, Capo Testa (Rena di Ponente), Santa Reparata (La Taltana), Conca Verde e la storica spiaggia cittadina di Rena Bianca che riceve il riconoscimento di Bandiera Blu d'Europa dal lontano 1987, e l’Approdo Blu del Porto Turistico. E qui si svolgeranno i vari eventi.

Le novità nel programma dell’edizione 2023 della manifestazione (e si svolge dalle 10 alle 24) prevedono attività laboratoriali e di educazione ambientale sulle spiagge, oltre che esperienze di sport acquatici: diving, vela e nuoto, curate da operatori del territorio di Santa Teresa Gallura e non solo, che metteranno a disposizione la loro professionalità per offrire l’esperienza di un rapporto sincero e rispettoso con il Mare attraverso lo sport. Non mancheranno gli appuntamenti serali dedicati alla musica e agli spettacoli di arte di strada.

Il calendario (foto Ronchi)

Da segnalare tra gli eventi, sabato notte in piazza della Libertà, “Eco – Talk! Conversazioni sul mare, tutela ed ecologia affettiva” con ospite Stefania Pinna, biologa marina e ricercatrice universitaria, con il tema “Mare, madre di ogni forma di vita”, dialogo sul mare e sulle sue meraviglie, fonte di ispirazione, di insegnamento e prospettive future. Interverranno l’Area Marina Protetta “Capo Testa – Punta Falcone” e Worldrise Onlus con il progetto Seaty.

