Sono sei gli indagati per la morte di Giuseppe Mannoni, oltre al giovane turista tedesco accusato di avere spinto la vittima sono stati denunciati un medico e quattro infermiere del Pronto Soccorso di Olbia. Mannoni, 28 anni, di Thiesi, è morto il 3 settembre scorso dopo un disperato intervento di neurochirurgia a Nuoro.

Il ragazzo era rimasto coinvolto in un litigio a Baja Sardinia alla fine di agosto, le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Per i legali della famiglia, Nicola Satta e Sergio Milia, non si può escludere che Mannoni possa essere stato aggredito da più persone. In ogni caso l’inchiesta si è allargata.

Oltre al ragazzo tedesco (difeso dall’avvocato Luca Montella) che avrebbe colpito la vittima facendola cadere rovinosamente, ora i pm di Tempio si occupano dei sanitari che presero in carico il paziente nel Pronto Soccorso di Olbia.

Il ragazzo, per ragioni ancora da chiarire, lasciò il reparto senza sottoporsi alla Tac che le era stata prescritta. Oggi è stata effettuata l’autopsia e sarebbe emerso, a conferma della tesi dei legali della famiglia del giovane di Thiesi, che le ferite e le lesioni nel cranio della vittima non sono compatibili con un unico colpo alla testa.

© Riproduzione riservata