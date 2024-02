«Come dice Alice al Cappellaio Matto: tutti i migliori sono matti», questo è il titolo del nuovo murale, afferma lo psicologo Andrea Ganau, coordinatore del progetto, «che sei adolescenti di età compresa fra i 16 e 19 anni hanno deciso di donare alla comunità arzachenese, nel parchetto di via Porta». La realizzazione rientra nell’ambito del progetto #comemenessunomai, luogo gratuito di aggregazione di giovanile patrocinato dal Comune di Arzachena e gestito dalla Cooperativa Sociale "La Rosa di Gerico", «all'interno del quale decine di adolescenti si ritrovano per sperimentare arte, scultura, scrittura, cinema e musica».

Gli adolescenti, d’età compresa trai 16 e i 19 anni, dipingeranno la grande parete resa visibile completamente dalla potatura degli oleandri, con la direzione artistica di Micaela Pisciottu. In questi mesi si sono incontrati più volte per progettare e realizzare tutti i bozzetti preparatori che serviranno per la messa in opera del grande dipinto che, afferma ancora Ganau, «parla di visioni, prospettive, della magia che solo la mente creativa può generare, necessaria, alcune volte, per riuscire a vedere realizzati i propri sogni».

Il dipinto sarà visibile completamente solo in alcuni momenti dell'anno, in base alla crescita delle piante, «scelta consapevole e inserita in fase di progettazione».

