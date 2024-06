Il primo caso di presunta discriminazione è già al centro di un’indagine amministrativa avviata dall’Ufficio regionale scolastico, ma adesso altre due coppie sostengono di avere subito l’allontanamento di un figlio in tenerissima età da un asilo di Olbia.

Le segnalazioni al direttore dell’Ufficio scolastico sardo, Francesco Feliziani, sono salite a tre. La storia è sempre la stessa, se il piccolo è troppo indisciplinato o ha problemi comportamentali per quella scuola dell’infanzia segnalata anche al Comune di Olbia, non può restare in classe. A meno che la famiglia non provveda, di tasca sua, a pagare un educatore.

Il caso dell’asilo olbiese adesso si è ulteriormente aggravato e ampliato, con almeno due nuovi casi. Tutto nasce da una prima segnalazione fatta dall'avvocata Oriana Erittu: altri genitori, appresa la notizia, si sono accodati.

I dettagli nell’articolo di Andrea Busia su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata