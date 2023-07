Fioccano le polemiche nella spiaggia principale dell'Isola Rossa, nota località balneare e turistica ubicata nel comune di Trinità d'Agultu. Un gruppo di persone di Sennori, abituali frequentatori del bellissimo litorale, insieme a vari turisti, protestano vivacemente contro un gruppo di persone locali che raggiungono la spiaggia, piazzano gli ombrelloni e le loro cose, a fine mattinata se ne vanno lasciando tutto lì, per tornarsene tranquillamente verso le 18, dopo aver occupato buona parte dell'arenile. Infischiandosene totalmente dei rimproveri e delle proteste degli altri bagnanti.

«Siamo stufi di subire questo atteggiamento irrispettoso e illegale - commenta il gruppo di Sennori -. Alle nostre rimostranze queste persone ci rispondono in maniera arrogante "noi siamo del posto e facciamo ciò che vogliamo. Se non vi sta bene potete andare in un'altra spiaggia". Ieri c'erano più di 10 ombrelloni e sedie lasciate incustodite per ore, mentre decine di bagnanti e turisti sono stati costretti a rimanere attaccati l'uno all'altro».

« Abbiamo chiamato i vigili urbani di Trinità - continuano - e ci hanno detto "che loro possono ben poco e che anche volendo non troverebbero questi signori". Cosa che ci ha lasciato alquanto perplessi. Ad ogni modo questo modo di fare non è certo un buon biglietto da visita per la nostra accoglienza e turismo».



